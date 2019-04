La Francia di Macron taglia l'insegnamento della lingua italiana nelle scuole

Sembrano non placarsi le tensioni tra Italia e Francia , rinverdite dalla decisione di Emmanuel Macron di dimezzare i posti messi a concorso per insegnare la lingua italiana nelle scuole e nelle università. Il tutto a pochi giorni dalla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad Amboise , città in cui nel 1519 morì Leonardo da Vinci , per celebrare assieme al presidente francese il cinquecentenario della morte del genio italiano.

Appello contro il taglio delle cattedre - L'insegnamento dell'italiano Oltralpe "rischia di deperire in maniera grave a causa delle scelte del governo", ha denunciato Jean-Luc Nardone, professore a Tolosa e presidente degli italianisti francesi. Per questo motivo docenti francesi e intellettuali italiani hanno firmato un appello per il ripristino delle cattedre: tra loro figurano gli scrittori Andrea Camilleri, Gianni Biondillo e Antonio Moresco, l'attore Ascanio Celestini e la regista Emma Dante, gli storici Luciano Canfora e Carlo Ginzburg, gli studiosi di linguistica Paolo Fabbri e Raffaele Simone.



"Caduta senza precedenti" - Il documento parla di una "caduta senza precedenti" dei posti messi a concorso per l'insegnamento dell'italiano. Per il canale dell'Agrégation, che consente di insegnare nei licei, i posti si sono dimezzati e per il 2019 sono soltanto cinque. Per il Capes, che abilita alla docenza nelle scuole medie, si è passati da 28 a 16, mentre i posti, ricorda il documento, "erano ancora 35 nel 2016, 2015, 2014, e 64 nel 2013".



"Politica vessatoria, i francesi vogliono studiare l'italiano" - Nardone e i firmatari dell'appello hanno sottolineato il paradosso della decisione dell'Eliseo, visto che la richiesta di studiare l'italiano da parte dei ragazzi non sta diminuendo. Anzi: la domanda di giovani che chiedono di cominciare a cimentarsi con la lingua di Dante negli atenei francesi sta crescendo, perché molti non hanno potuto studiarla al liceo, loro malgrado. "Siamo di fronte a una politica vessatoria", si legge nell'appello.