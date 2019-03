Fazio da Macron, ma scoppia la polemica in rete: "Quanto è costato il viaggio?"

L'appello di Giorgia Meloni - "Fabio Fazio, ti facciamo una richiesta ufficiale: chiedi conto nel servizio pubblico italiano delle politiche neocoloniali che la Francia porta avanti in Africa. E chiedi conto della ragione per la quale la Francia non consente a queste Nazioni di crescere, salvo poi fare a noi le lezioni di morale perche' non siamo 'abbastanza accoglienti' con gli africani". È quanto dice in un video il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.



"Perfettamente in linea con una sinistra ormai abituata a fare più gli interessi dei francesi che quelli degli italiani", prosegue, "Fabio Fazio ci informa che la prossima domenica intervisteràè a "Che tempo che fa" il presidente francese Emmanuel Macron. Per carità, è un buon colpo per la televisione di Stato italiana. Proprio perchè si tratta della televisione di Stato italiana, però, mi corre l'obbligo di segnalare a Fabio Fazio che tre giorni fa il Parlamento ha approvato una parte della mozione di Fratelli d'Italia che impegna il governo italiano e l'Italia ad andare in Europa a chiedere conto a Macron delle politiche neocoloniali che la Francia porta avanti in Africa, del franco Cfa, la moneta che viene stampata dai francesi per 14 Nazioni africane e su cui viene applicato il signoraggio e del controllo dell'economia di queste Nazioni da parte della Francia, che stampa moneta e pretende che nelle proprie tasche finisca il 50% del valore delle esportazioni di questi Paesi".