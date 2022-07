La crisi di governo italiana vista dalla tv russa: "Quanto fatto da Draghi per l'Ucraina ha spaccato il Parlamento"

"Gli italiani devono scegliere,

quanto fatto fino a ora per l'Ucraina gli si rivolterà contro

Olga Skabayeva

Draghi

guerra in Ucraina

Controcorrente

Rete 4

20 luglio

e dovranno prepararsi ad affrontare il terribile inverno russo", suonano come una minaccia le parole della giornalista russa, del canale Russia 1,che commenta la crisi del Governo italiano e ne ravvede le cause proprio nelle posizioni dinei confronti della. A mandare in onda alcuni spezzoni della trasmissione russa è "", il programma di "" andato in onda nella prima serata del

"

La coalizione parlamentare più importante in Italia si è divisa, spaccata per colpa delle scelte del primo ministro Mario Draghi

che con la sua fedeltà all'America e la politica atlantista ha impoverito gli italiani", considera la giornalista.

Così le scelte di Draghi diventano un tassello fondamentale per la

propaganda del Cremlino

fake-news

. Ed è così che si sono diffuse nel web diverse. L'ultima manifestazione dei tassisti italiani si è trasformata, in alcuni video diffusi in Russia, in una protesta dei cittadini contro Draghi al fine di chiedere, a gran voce, le sue dimissioni e ancora una vecchia manifestazione contro il Green pass è diventata una dimostrazione di gioia per la caduta di Mario Draghi.