"Io non sono gay", il reality russo che punisce gli omosessuali

" o "", è il nuovo programma sbarcato nei palinsesti della. In questo reality show, otto uomini di età compresa tra i 20 e i 55 anni chiusi in una casa di campagna, hanno l'obiettivo diche si nasconde tra loro. Lo show è condotto daaffiancato dal volto noto della, membro dellasalito alle cronache per essere apertamente contrario ai membri della. Tra le esternazioni molto forti e provocatorie di, c'è quella legata alla "possibilità di confinare gli omosessuali e i transessuali allo scopo di sterilizzarli". Una dichiarazione e posizione la sua che ha fatto il giro del mondo, e che forse ha ispirato la creazione del format, una nuova vetrina quella del reality "I'm not gay" dove può portare avanti il suo intento, ovvero quello di

L'esperimento in poche immagini dà il senso di quello che è il mood della

trasmissione nei suoi otto episodi

punire fisicamente

. Nel promo si vede un giovane ragazzo piuttosto attraente che passeggia in quella che dovrebbe essere una spiaggia: è in costume e mostra tutto il vigore della sua fisicità. Al suo passaggio altri uomini (anche loro in costume) si voltano per osservarlo meglio e a quel punto entrano in scena il conduttore e alcune ragazze che, sembrano pronti a volerquelli che dimostrano un interesse per il bel ragazzone.

Dopo le prime due puntate su

YouTube

lo show è stato censurato

Telegram

social russo VK

dalla piattaforma perché lesivo delle norme su molestie e bullismo. Lo spettacolo continua ad andare avanti su altri canali, comee ildove è già stato postato il quarto episodio.