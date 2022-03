Guerra di Ucraina, una giornata davanti alla tv russa: ecco come viene raccontato il conflitto

Non solo missili e bombe ma anche controllo dell'informazione, la televisione russa sta raccontando la guerra in Ucraina difendendo la linea di Putin: "Zona Bianca" ha mostrato alcuni spezzoni di programmi tv e talk show che sostengono la propaganda del Cremlino, che continua a parlare di "operazione militare speciale". "I nostri ragazzi stanno schiacciando i serpenti fascisti, è il trionfo della Russia", dice il conduttore di una trasmissione per interrompere il suo interlocutore, il quale stava parlando dei soldati russi morti al fronte.



Addirittura alcuni conduttori vanno in onda indossando una maglietta con la "Z", diventata simbolo dell'operazione militare di Putin e presente sui carri armati russi in Ucraina, mentre i loro ospiti parlano di come l'esercito russo stia combattendo il "nazismo ucraino". I telegiornali, invece, ribaltano i ruoli: sarebbero i russi a proteggere i civili, spiegano i canali d'informazione delle principali tv di Stato, mentre gli ucraini continuerebbero ad attaccare,