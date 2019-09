L'uragano Dorian raggiunge la Carolina del Nord | Declassato a categoria 1 ma fa ancora paura

L' uragano Dorian ha raggiunto gli Stati Uniti dopo aver lasciato le Bahamas, approdando a Cape Hatteras, lungo la costa della Carolina del Nord . Lo scrive la Cnn ricordando che i venti e le piogge hanno sferzato gran parte della costa sud-orientale della Florida e del Sud e Nord Carolina prima che la tempesta approdasse nel Nord Carolina. Dopo essere stato declassato a categoria 1, Dorian dovrebbe lasciare gli Usa sabato per arrivare in Canada.

Le coste americane sono state investite da venti e forti piogge, che hanno lasciato senza luce oltre 200mila case e attività commerciali. Sebbene l'uragano si sia indebolito, gli esperti sostengono che non ci sia molta differenza per la Carolina del Nord in termini di impatto. Intanto l'ultimo bilancio alle Bahamas è salito ad almeno 30 vittime, ma sarebbero centinaia le persone disperse. Le autorità locali temono che il numero delle vittime possa aumentare.