Uragano Dorian, South e North Carolina: in 267mila senza elettricità

Il numero delle vittime sembra però essere destinato a salire, tanto che il governo delle Bahamas ha parlato di un possibile bilancio "sconcertante". Inoltre, secondo le autorità, centinaia, se non migliaia di persone, sono ancora disperse. "La pubblica opinione deve prepararsi a un'inimmaginabile informazione sul bilancio delle vittime e sulle sofferenze umane", ha avvertito il ministro della Salute, Duane Sands. Attualmente le isole Abaco versano in condizioni terribili, secondo i media locali.



Ci sono corpi messi in pila, mancano acqua e cibo, sono state formate milizie per evitare lo sciacallaggio. Otto tonnellate di pasti pronti da mangiare, generatori e altri generi utili sono stati inviati da Panama, ha annunciato il World Food Programme dell'Onu.



A dare un'idea di quanto sta avvenendo è l'astronauta italiano Luca Parmitano che, dalla Stazione Spaziale Internazionale, ha pubblicato un video per mostrare la grandezza e la potenza di Dorian dall'alto.