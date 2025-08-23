Kirghizistan, sospese le operazioni di recupero della salma dell'alpinista Luca Sinigaglia

Sono state sospese, per le avverse condizioni climatiche, le operazioni di recupero della salma di Luca Sinigaglia e degli altri due scalatori, che erano con lui sul Pik Pobeda (7.439 metri), anche noto come Picco della Vittoria, la vetta più alta della catena del Tian Shan, al confine tra Kirghizistan e Cina. Secondo quanto riporta l'agenzia Tass, le operazioni potrebbero riprendere il 25 agosto. Il corpo di Sinigaglia, travolto da una bufera di neve, è a circa 6.900 metri. Il 49enne, originario di Milano, ha perso la vita nel tentativo di soccorrere un'alpinista russa, Natalia Nagovitsina, bloccata in cima per una gamba rotta.