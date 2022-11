Joe Biden compie 80 anni e la nipote Naomi si sposa alla Casa Bianca

Il matrimonio, celebrato nel South Lawn della Casa Bianca , ornato di ghirlande di fiori bianchi in una mattinata fredda ma solare, ha suscitato alcune polemiche per l'esclusione totale della stampa, anche dal ricevimento serale in black-tie con musica e balli.

Nozze private senza stampa - Una scelta in totale contrapposizione alle sontuose nozze da copertina di Tiffany Trump, figlia del tycoon, una settimana fa a Mar-a-Lago. Ma è stata una richiesta degli sposi per motivi di privacy, ha spiegato alla vigilia la portavoce della Casa Bianca Karine Jean Pierre, non senza difficoltà. "Naomi e Peter (lo sposo, ndr), hanno chiesto che le loro nozze fossero off limits per i media e stiamo rispettando i loro desideri", ha riferito. "Questo è il loro desiderio, dovremmo essere emozionati e felici per il passo realmente importante che stanno facendo nella loro vita", ha proseguito.

Gli altri matrimoni alla Casa Bianca - Finora ci sono stati solo 18 matrimoni alla Casa Bianca, di cui cinque negli ultimi 100 anni. Il più recente con un membro della famiglia del presidente risale al 1994, quando si sposò Antony Rodham, cognato di Bill Clinton e fratello della first lady Hillary.

I novelli sposi - La 28enne Naomi ha pronunciato il fatidico sì insieme a Peter Neal, di 3 anni più giovane. La proposta era arrivata con un diamante a taglio smeraldo appartenuto alla nonna dello sposo. Entrambi avvocati, lavorano rispettivamente in un grosso studio legale e alla Georgetown University Law Center sulla sicurezza nazionale. I due vivono alla Casa Bianca da agosto. Non è chiaro per ora se i reporter saranno banditi anche dal brunch con cui oggi Biden spegnerà le 80 candeline, tra famigliari e amici. Nato il 20 novembre 1942 a Scranton, città operaia della Pennsylvania, Biden è un veterano della politica e il più anziano presidente nella storia degli Stati Uniti.