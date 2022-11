Amazon, Jeff Bezos darà in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza

A riferirlo è lo stesso magnate, sottolineando che il denaro sarà devoluto alla lotta al cambiamento climatico e a sostegno di "coloro che possono unire l'umanità in questo momento di profonde divisioni politiche e sociali". L'annuncio è arrivato in occasione della consegna del premio Bezos Courage and Civility Award alla regina del country Dolly Parton.

L'annuncio di Jeff Bezos è stato dato insieme alla sua compagna, la giornalista-filantropa Lauren Sanchez. Bezos ha risposto con un secco "sì" al giornalista che gli chiedeva se intendesse donare in beneficenza la maggior parte della sua ricchezza. "La cosa difficile è capire come farlo. Non è facile. Sto riscontrando che la filantropia non è facile", ha ribadito Bezos. I due hanno acconsentito a rilasciare la loro prima intervista insieme, da quando hanno iniziato a frequentarsi nel 2019, per contribuire a mettere in luce il Bezos Courage and Civility Award, assegnato quest'anno alla musicista Dolly Parton.

È il terzo premio di questo tipo dopo quello assegnato allo chef Jose Andre's, che ha speso parte dei soldi per donare pasti per gli ucraini, e al sostenitore del clima e collaboratore della Cnn, Van Jones.

Chi è Dolly Parton, la regina del country premiata da Bezos - La regina del country Dolly Parton ha ricevuto un assegno da 100 milioni di dollari. "Siamo orgogliosi di avere come vincitrice una donna che mette il cuore in ogni aspetto del suo lavoro. Non vediamo l'ora di vedere cosa farai con questi 100 milioni", ha twittato Lauren Sanchez, la compagna di Jeff Bezos. "Farò del mio meglio per fare del bene con questi soldi", ha risposto la Parton. "Quando si pensa a Dolly tutti sorridono. Tutto quello che vuole fare è portare luce nella vita degli altri e non potevano pensare a nessuno che meglio di lei potesse ricevere il premio. Sappiamo che farà grandi cose", ha sottolineato Lauren Sanchez.



Bezos si è sempre caratterizzato per la sua generosità. Nel 2020, infatti, secondo The Chronicle of Philantropy, il fondatore di Amazon è risultato primo posto tra i benefattori più generosi con 10 miliardi di dollari destinati alla solidarietà.

Nel 2019 il patron di Amazon si era lasciato con la moglie Mackenzie Scott, dopo 25 anni trascorsi insieme. I due avevano sottolineato, in un messaggio diffuso via social, di voler andare "avanti da amici". La coppia, che ha avuto quattro figli, si era incontrata durante un periodo lavorativo presso una società di investimenti con sede a New York.

E anche l'ex moglie di Jeff Bezos si è distinta, in passato, per il suo cuore d'oro. Nel 2019, l'anno del divorzio, infatti ha donato ben 1,7 miliardi di dollari in beneficenza. Destinatari delle sue donazioni attivisti e gruppi a favore delle comunità Lgbtq, dei diritti civili, e della lotta contro il cambiamento climatico.

Il fondatore di Amazon aveva precedentemente promesso 10 miliardi di dollari al Bezos Earth Fund, che ha lanciato nel 2020 per aiutare a combattere il cambiamento climatico. Bezos e altri imprenditori sono stati in più occasioni criticati per aver speso ingenti somme di denaro in viaggi nello spazio invece di risolvere i problemi sulla terra. Amazon era stata anche criticata in passato dai suoi dipendenti per i suoi precedenti sui cambiamenti climatici.