Usa, record di donazioni da ex moglie di Bezos: 4,2 miliardi di dollari

Donazioni record in beneficenza da MacKenzie Scott, ex moglie del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, che annuncia di aver conferito negli ultimi quattro mesi ben 4,2 miliardi di dollari in favore di chi si occupa di emergenze sociali. Una scelta - come scrive la stessa Scott sul suo blog - legata anche alla volontà di dare una mano a tanti che, specie negli Usa, hanno visto le loro difficoltà aumentare ulteriormente a causa della pandemia di Covid.