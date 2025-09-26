James Comey, ex capo dell'Fbi (e rivale di Trump), incriminato | Il presidente: "C'è giustizia in America, lui così cattivo per il nostro Paese"

"Giustizia in America. Uno degli uomini peggiori a cui questo Paese sia mai stato esposto è James Comey, l'ex capo dell'Fbi. Oggi è stato incriminato da parte del gran giurì su due capi d'accusa". Così Trump sul suo social Truth. "È stato così cattivo per il nostro Paese, per così tanto tempo, e ora sta per essere ritenuto responsabile del suo crimine contro la nazione", ha sottolineato Trump.