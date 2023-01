Russiagate, Trump condannato a pagare un milione di dollari a Hillary Clinton

Hillary Clinton batte cassa.

A pagare è il rivale Donald Trump, che però non si arrende. O meglio, un giudice federale degli Stati Uniti ha condannato l'ex presidente e il suo avvocato a quasi un milione di dollari di multa per aver intentato una causa "inutile" contro l'ex senatrice dem, accusata per il "Russiagate" di tentati brogli alle presidenziali del 2016. Il giudice della Florida John Middlebrooks ha stabilito che il tycoon repubblicano, che punta a tornare alla Casa Bianca nel 2024, si è reso responsabile di un "ricorso abusivo ai tribunali" intentando un'azione legale al fine di "portare avanti disonestamente una narrativa politica". Ma per Trump non è detta ancora la parola fine.