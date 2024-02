Il sequestro messo in atto per protestare contro gli attacchi di Israele a Gaza. L'uomo, che aveva preso di mira un impianto del gruppo Procter & Gamble, è stato arrestato

L'aggressore è stato arrestato. Le forze dell'ordine avevano tentato a lungo di negoziare dopodiché hanno fatto irruzione. "Quando l'uomo è uscito per andare in bagno, le nostre forze di sicurezza hanno effettuato un'operazione senza ferire gli ostaggi", ha detto ai giornalisti il governatore locale Seddar Yavuz".

A Istanbul, dopo 9 ore, sono stati tutti liberati i dipendenti di una fabbrica del gruppo americano Procter & Gamble presi in ostaggio da un uomo armato che avrebbe agito per protesta a sostegno dei palestinesi contro l'operazione militare israeliana.

Tgcom24

Gli ostaggi Secondo il giornale turco Cumhuriyet tra i sette ostaggi ci sarebbero tre contabili e un project manager, mentre gli altri tre farebbero parte del personale di fabbrica.

La polizia tratta la liberazione degli ostaggi Inizialmente la polizia ha cercato di negoziare con il sequestratore armato. Un uomo, Ismet Zihni, aveva riferito all'agenzia di stampa privata turca Dha che sua moglie Suheyla era tra gli ostaggi e aveva raccontato di averla chiamata. "Lei ha risposto 'siamo stati presi in ostaggio, stiamo bene' e ha riattaccato", ha spiegato.

Su un quotidiano turco la foto degli ostaggi Il quotidiano turco Sozcu ha pubblicato sul suo sito alcune immagini e un video che ritraeva i sette ostaggi, quattro uomini e tre donne. In una foto erano mostrate alcune "persone, in buona salute, che starebbero festeggiando un compleanno, con due di loro che si abbracciano".

Bloccato l'accesso alla fabbrica L'impianto in cui l'uomo era entrato in azione è situato alla periferia di Istanbul, nel nord-ovest del Paese. Si trova a Gebze, nella provincia di Kocaeli. Il giornale turco Cumhuriyet ha riferito che tutto è iniziato intorno alle 15 ora locale, le 13 in Italia.Oltre alla polizia, sono arrivati diverse squadre mediche e la strada in cui si trova la fabbrica è stata chiusa a pedoni e veicoli.

Sindacato turco: l'uomo armato aveva lavorato in quella fabbrica Il sindacato dei lavoratori turco Umut-Sen ha reso noto su X che "l'uomo che ha preso in ostaggio sette operai della fabbrica lavorava come subappaltatore nella struttura che poi ha lasciato una decina di giorni fa". Il sindacato ha aggiunto che "un'ambulanza è entrata nella fabbrica", che "gli operai sono stati evacuati, ma sette di loro restano in ostaggio" e che "il padrone è responsabile della loro sicurezza". Un portavoce di Procter & Gamble ha confermato all'Afp che la sua fabbrica a Gebze, dove sono impiegate 500 persone, è stata "evacuata giovedì mattina". E ha aggiunto: "Stiamo lavorando con le autorità locali per risolvere un'urgente situazione di sicurezza".