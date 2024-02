Usa, abbattuti 3 droni Iran e missile Houthi in golfo Aden | Colpita dai ribelli una nave cargo americana nel Mar Rosso

Fotogallery - Istanbul, attacco armato in una chiesa italiana: un morto, catturati i due aggressori

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 118.

Sull'attacco contro i soldati americani in Giordania, gli Usa dicono che è opera della "Resistenza islamica in Iraq". Secondo l'Oms, nella Striscia di Gaza "la popolazione sta morendo di fame". Grave allarme anche dall'Onu: "Il territorio palestinese è inabitabile". Il premier israeliano Netanyahu sostiene che l'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi scossa da 12 casi di dipendenti affiliati ad Hamas, sia "totalmente infiltrata" dall'organizzazione terroristica. Intanto gli Usa starebbero valutando il riconoscimento dello Stato palestinese". Situazione sempre tesa nel Mar Rosso: un missile lanciato dagli Houthi ha colpito una nave mercantile americana al largo delle coste dello Yemen.