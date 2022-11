Istanbul, donna kamikaze si fa esplodere in pieno centro: morti e feriti | Erdogan: "Vile attentato"

Strada molto affollata - La strada dove è avvenuto l'attentato kamikaze è fra le più popolari di Istanbul, ricca di bar e ristoranti e popolata da molti stranieri. Lo scoppio è avvenuto alle 16:20 ora locale, le 14:20 in Italia, di domenica 13 novembre. Sul posto sono giunte molte ambulanze, camion dei pompieri e agenti di polizia. Sono stati bloccati gli ingressi e le uscite di Istiklal; i residenti sono stati evacuati.

Il ministro della Giustizia, Bekir Bozdag, ha parlato di due possibilità: "o la borsa aveva un meccanismo all'interno per esplodere autonomamente oppure è stata fatta esplodere con un comando a distanza, l'inchiesta segue entrambe le ipotesi". Secondo Bozdag, "una donna è stata seduta su una panchina per 40 minuti e poi si è alzata, l'esplosione è arrivata uno o due minuti dopo".

Ankara: "Nessun attacco spezzerà la nostra resistenza" - "Nessun attacco sarà in grado di spezzare la determinazione e la resistenza della Turchia", ha dichiarato Ibrahim Kalin, portavoce del presidente turco. "Auguro la misericordia di Dio ai nostri fratelli che hanno perso la vita nell'esplosione e una pronta guarigione ai feriti", ha aggiunto.



Tajani: "Nessun italiano è rimasto coinvolto" - Su Twitter il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha scritto: "L'Italia esprime vicinanza al governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti". Il titolare della Farnesina ha poi reso noto che "al momento non risultano italiani né tra le vittime né tra i feriti. Il Consolato Generale, in stretto raccordo con l'Unità di Crisi, si è immediatamente attivato per verificare l'eventuale coinvolgimento di connazionali".

Meloni: "Immagini terribili, morti cittadini innocenti" - "Sono terribili le immagini di Istanbul, voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze alla Turchia per l'attentato subito e la morte di cittadini innocenti". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso vicinanza al popolo turco.



Michel: "Terribili notizie da Istanbul, vicini al popolo turco" - "Notizie orribili da Istanbul. Condoglianze alle vittime dell'esplosione all'Istiqlal. Tutti i nostri pensieri sono rivolti a coloro che stanno soccorrendo e al popolo turco in questo momento di grande dolore". E' il tweet del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.

Posticipata la partita del Besiktas - La partita Besiktas-Antalyaspor è stata posticipata in seguito all'attentato. Lo stadio della squadra turca si trova non lontano dal luogo dove c'è stata l'esplosione e nel 2016 un attentato aveva colpito la zona nelle vicinanze dello stadio.