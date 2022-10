Turchia, esplosione in miniera: diverse vittime

L'incidente è uno dei più gravi sul lavoro degli ultimi anni in Turchia. Le autorità locali hanno anche confermato che 15 minatori sono rimasti intrappolati in due aree separate tra 300 e 350 metri sotto terra.

L'esplosione è avvenuta in

Turchia

miniera

nellastatale Ttk Amasra Muessese Mudurlugu nella città di Amasra, nella provincia costiera di Bartin, sul Mar Nero. Il ministro dell'Energia, Fatih Donmez, ha affermato che l'esplosione è stata probabilmente causata dal grisù, gas infiammabile nelle miniere di carbone.

Al momento dell'esplosione la maggior parte dei lavoratori è riuscita a scappare, ma altri sono rimasti intrappolati. Il ministro dell'Energia Fatih Donmez ha affermato che gli sforzi continuano per raggiungere gli operai. La maggior parte di loro si trova nella galleria della miniera dove è ancora sviluppato un rogo.

L'emittente televisiva TRT Haber TV, tra quelle che hanno raccolto le dichiarazioni del ministro Koca, ha riferito di undici persone ricoverate in ospedale. Sempre secondo l'emittente, c'erano 115 operai sottoterra, a una profondità di 300 metri, quando è avvenuta la devastante esplosione, ma sui numeri non c'è ancora certezza e si dovrà aspettare le prossime ore per avere un bilancio definitivo.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che ha annullato una visita programmata nella città sudorientale di Diyarbakir e si recherà invece ad Amasra per coordinare l'operazione di salvataggio dei minatori rimasti intrappolati nella miniera di proprierà dello Stato.

Le drammatiche immagine delle squadre di soccorso e mediche, così come dei familiari dei minatori intrappolati, molti dei quali con le lacrime agli occhi, sono state trasmesse di continuo dai media

turchi.



La tragedia del 2014 -

Un'altra tragedia colpì, nel maggio del 2014, la Turchia, sempre per il crollo di una miniera di carbone dovuta a un'esplosione. In quell'occasione persero la vita oltre 280 minatori. L'incidente avvenne a Soma, nella zona nord-occidentale del Paese.