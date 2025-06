Benjamin Netanyahu riunirà il Consiglio dei ministri giovedì per decidere sulla prossima fase della guerra contro Hamas a Gaza, secondo quanto riferito dall'ufficio di uno dei ministri al Times of Israel. Netanyahu ha tenuto una discussione questa sera con un gruppo ristretto di alti funzionari e ministri presso il quartier generale dell'Idf a Tel Aviv, che non ha portato a una decisione sul futuro dell'operazione militare. Secondo il quotidiano Maariv, si vuole concedere qualche giorno in più affinché i tentativi di progredire verso un accordo per il rilascio degli ostaggi con Hamas diano i loro frutti.