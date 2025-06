Gaza, Trump annuncia un cessate il fuoco "entro la prossima settimana" | E su Khamenei: "L'ho salvato da una morte ignominiosa"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 631. Donald Trump ha annunciato che verrà raggiunto un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza "entro la prossima settimana". Almeno 18 palestinesi sono stati uccisi dopo che un attacco di droni israeliani ha preso di mira un'unità di polizia di Hamas che cercava di assumere il controllo di un mercato nella città di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Giovedì Khamenei era riapparso in video per la prima volta dalla tregua tra Israele e Iran e canta vittoria: "Il regime israeliano è stato schiacciato ed è quasi crollato. Trump esagera l'impatto dei raid sui siti nucleari, non è stato nulla di significativo. Abbiamo dato uno schiaffo all'America". Il presidente americano lo ha incalzato: "Khamenei dovrebbe ringraziarmi, l'ho salvato da una morte ignominiosa".