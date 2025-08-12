Gaza, Meloni ad Abu Mazen: "Preoccupa l'escalation di Israele" | Tajani: "Siamo aperti al riconoscimento della Palestina, ma costruire lo Stato"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 676. Il premier Meloni sente Abu Mazen e si dice "preoccupata" dall'escalation militare Israele. Tajani, nel corso del suo intervento alla riunione in videoconferenza dei ministri degli Esteri Ue, afferma: "Siamo aperti al riconoscimento della Palestina, ma dobbiamo lavorare alla costruzione di uno Stato palestinese". La situazione nella Striscia, intanto, è sempre più critica: 12mila minori sono gravemente malnutriti, riferisce su X l'Unicef Medioriente e Nord Africa. Mercoledì altri 34 bimbi in arrivo da Gaza saranno accolti in Italia. Dopo le critiche internazionali, l'esercito israeliano torna a ribadire che il reporter di Al Jazeera Anas Sharif, ucciso in un attacco a Gaza insieme ad altri giornalisti, "era un agente attivo dell'ala militare di Hamas".