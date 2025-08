Netanyahu: "Hamas affama gli ostaggi come facevano i nazisti con gli ebrei, non cediamo"

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 668. Rivolgendosi al pubblico israeliano in un videomessaggio, il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è detto "scioccato" dai "video orribili" degli ostaggi, poi si è rivolto alle loro famiglie. Ha detto che mentre gli ostaggi "si consumano in una prigione, i mostri di Hamas li circondano: hanno braccia grosse e carnose. Hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per mangiare. Li stanno facendo morire di fame come i nazisti fecero morire di fame gli ebrei". "Ma non ci arrenderemo", ha aggiunto, "sono ancora più determinato a liberare i nostri figli prigionieri, a eliminare Hamas e a garantire che Gaza non rappresenti mai più una minaccia per Israele". Lo riporta il Times of Israel. "Capisco esattamente cosa vuole Hamas", ha detto ancora, "non vuole un accordo. Vuole distruggerci, con questi video orribili, con la propaganda di falsa orrore che diffonde in tutto il mondo". Intanto, con l'incursione del ministro israeliano Ben Gvir e di alcuni membri della Knessett sulla Spianata delle Moschee, per l'Anp "è stata superata la linea rossa". "La comunità internazionale, in particolare l'amministrazione statunitense, è tenuta a intervenire immediatamente per porre fine ai crimini dei coloni e alle provocazioni del governo di estrema destra nella moschea di al-Aqsa,", ha detto infatti Abu Mazen. Dall'alba di domenica, gli attacchi dell'esercito israeliano a Gaza hanno ucciso almeno 92 persone. Lo hanno riferito fonti mediche ad Al Jazeera.