Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Gaza, Israele uccide due minori nell'area controllata dall'Idf | Hezbollah: "Abbiamo il diritto di rispondere all'omicidio del nostro leader"

I media iraniani diffondono filmati degli attacchi israeliani contro postazioni militari durante la guerra dei 12 giorni. Hamas: "Oltre 70mila morti a Gaza dall'inizio della guerra"

di Redazione online
30 Nov 2025 - 00:40

La tregua in Medioriente si rivela sempre più una mera disposizione su carta, mentre in tutta la regione proseguono gli attacchi. Due minorenni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco dall'esercito israeliano a Bani Suheila, nella parte della Striscia di Gaza controllata dall'Idf. Il leader di Hezbollah ha affermato che il gruppo ha il diritto di rispondere all'attacco israeliano in Libano che domenica ha ucciso il suo massimo esponente, il comandante Abu Ali Tabatabai, ma non ha ancora deciso quando lo farà. "Abbiamo il diritto di rispondere e ne stabiliremo i tempi", ha dichiarato Naim Qassem. Hamas: "Oltre 70mila morti a Gaza dall'inizio della guerra".

Attentato a Gush Etzion, l'arrivo dell'esercito israeliano

1 di 13
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Gaza, via alla fase due del piano Usa: cosa prevede la risoluzione approvata dall'Onu

israele guerra hamas
israele
hamas

Sullo stesso tema