Gaza, Israele uccide due minori nell'area controllata dall'Idf | Hezbollah: "Abbiamo il diritto di rispondere all'omicidio del nostro leader"

La tregua in Medioriente si rivela sempre più una mera disposizione su carta, mentre in tutta la regione proseguono gli attacchi. Due minorenni sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco dall'esercito israeliano a Bani Suheila, nella parte della Striscia di Gaza controllata dall'Idf. Il leader di Hezbollah ha affermato che il gruppo ha il diritto di rispondere all'attacco israeliano in Libano che domenica ha ucciso il suo massimo esponente, il comandante Abu Ali Tabatabai, ma non ha ancora deciso quando lo farà. "Abbiamo il diritto di rispondere e ne stabiliremo i tempi", ha dichiarato Naim Qassem. Hamas: "Oltre 70mila morti a Gaza dall'inizio della guerra".