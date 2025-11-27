Rafah, Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel" | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania, palestinesi feriti e arrestati

L'esercito israeliano ha colpito "sei terroristi" mentre uscivano dai tunnel a Rafah, nella Striscia di Gaza. L'Idf ha inoltre lanciato una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata, dove almeno 10 palestinesi sono stati feriti dalle percosse dei soldati e 60 sono stati arrestati. Intanto Donald Trump ha avviato l'iter per designare alcune branche dei Fratelli musulmani come "organizzazione terroristica straniera". Una mossa accolta dal plauso di Benjamin Netanyahu per i legami del movimento con i maggiori nemici di Israele, a partire da Hamas, e per i suoi tentativi di "mettere a rischio la stabilità in tutto il Medio Oriente". Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa.