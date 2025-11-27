Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Rafah, Israele: "Colpiti sei terroristi emersi dai tunnel" | Nuova operazione antiterrorismo in Cisgiordania, palestinesi feriti e arrestati

Usa verso il bando dei Fratelli musulmani. Lo Stato ebraico ha fatto sapere che Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio alla Croce Rossa

di Redazione online
27 Nov 2025 - 00:11

L'esercito israeliano ha colpito "sei terroristi" mentre uscivano dai tunnel a Rafah, nella Striscia di Gaza. L'Idf ha inoltre lanciato una "vasta operazione" contro gruppi armati palestinesi nel nord della Cisgiordania occupata, dove almeno 10 palestinesi sono stati feriti dalle percosse dei soldati e 60 sono stati arrestati. Intanto Donald Trump ha avviato l'iter per designare alcune branche dei Fratelli musulmani come "organizzazione terroristica straniera". Una mossa accolta dal plauso di Benjamin Netanyahu per i legami del movimento con i maggiori nemici di Israele, a partire da Hamas, e per i suoi tentativi di "mettere a rischio la stabilità in tutto il Medio Oriente". Hamas ha consegnato la salma di un altro ostaggio israeliano alla Croce Rossa. 

Attentato a Gush Etzion, l'arrivo dell'esercito israeliano

1 di 13
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Gaza, via alla fase due del piano Usa: cosa prevede la risoluzione approvata dall'Onu

israele guerra hamas
israele
hamas

Sullo stesso tema