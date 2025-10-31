Gaza, tregua fragile: nuovi raid israeliani nella Striscia | Hamas consegna i corpi di altri due ostaggi

Erdogan in disaccordo con Merz: "A Gaza è genocidio"di Redazione online
La tregua in Medioriente resta fragile. Aerei da guerra israeliani hanno lanciato attacchi aerei nel nord e nel sud di Gaza. La Croce Rossa ha detto all'esercito israeliano di aver ritirato due bare con i corpi di due ostaggi uccisi, consegnati da Hamas nella zona centrale della Striscia. Il presidente turco Erdogan ha mostrato il suo evidente disaccordo con il cancelliere Merz, durante una conferenza stampa congiunta, definendo quanto sta accadendo a Gaza "un genocidio". Alcuni media palestinesi riferiscono di nuovi raid aerei israeliani sul nord e sul centro della Striscia. Secondo il quotidiano Haaretz, l'esercito di Tel Aviv, che aveva annunciato la ripresa della tregua in mattinata, ha spiegato di aver colpito una "minaccia imminente". Secondo la Difesa civile palestinese di Gaza, gli ultimi attacchi israeliani hanno ucciso oltre 100 palestinesi, tra cui una quarantina bambini.
Dopo i recenti attacchi di Hamas ai militari israeliani e i bombardamenti israeliani nei confronti di Hamas, adesso è ricominciato un cessate il fuoco e bisogna rinforzarlo, per farlo diventare prima una vera tregua e poi trasformarlo in pace. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenuto alla trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete Quattro. "Da lunedì ci sarà un'altra missione italiana a Gerusalemme per studiare come essere protagonista di ricostruzione, pacificazione e costruzione di uno Stato palestinese", ha detto Tajani, spiegando che sono stati inviati quattro militari e "due-trediplomatici per dare un contributo".