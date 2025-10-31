Gaza, tregua fragile: nuovi raid israeliani nella Striscia | Hamas consegna i corpi di altri due ostaggi

Dopo i recenti attacchi di Hamas ai militari israeliani e i bombardamenti israeliani nei confronti di Hamas, adesso è ricominciato un cessate il fuoco e bisogna rinforzarlo, per farlo diventare prima una vera tregua e poi trasformarlo in pace. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, intervenuto alla trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete Quattro. "Da lunedì ci sarà un'altra missione italiana a Gerusalemme per studiare come essere protagonista di ricostruzione, pacificazione e costruzione di uno Stato palestinese", ha detto Tajani, spiegando che sono stati inviati quattro militari e "due-trediplomatici per dare un contributo".