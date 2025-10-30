Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Nuovi raid su Striscia di Gaza, Idf: colpita minaccia imminente

Hamas ha annunciato che sono stati ritrovati i resti di altri due ostaggi israeliani

di Redazione online
30 Ott 2025 - 00:05

In Medioriente resta fragile il confine fra tregua e attacchi. Alcuni media palestinesi riferiscono di nuovi raid aerei israeliani sul nord e sul centro della Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano Haaretz, l'esercito di Tel Aviv, che aveva annunciato la ripresa della tregua in mattinata, ha spiegato di aver colpito una "minaccia imminente". Secondo la Difesa civile palestinese di Gaza, gli ultimi attacchi israeliani hanno ucciso oltre 100 palestinesi, tra cui una quarantina bambini. Hamas ha annunciato che sono stati ritrovati i resti di altri due ostaggi israeliani: il gruppo islamista potrebbe consegnare 4 corpi nei prossimi giorni. 

Leggi anche

Gaza, ondata di attacchi israeliani dopo l'ordine di Netanyahu | Vance: "Cessate il fuoco tiene, pace resisterà nonostante le scaramucce"

Medioriente e Ucraina, le due guerre legate nel nome di Iran e Russia: ecco come

israele guerra hamas
israele
hamas

Sullo stesso tema