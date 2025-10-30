Nuovi raid su Striscia di Gaza, Idf: colpita minaccia imminente

In Medioriente resta fragile il confine fra tregua e attacchi. Alcuni media palestinesi riferiscono di nuovi raid aerei israeliani sul nord e sul centro della Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano Haaretz, l'esercito di Tel Aviv, che aveva annunciato la ripresa della tregua in mattinata, ha spiegato di aver colpito una "minaccia imminente". Secondo la Difesa civile palestinese di Gaza, gli ultimi attacchi israeliani hanno ucciso oltre 100 palestinesi, tra cui una quarantina bambini. Hamas ha annunciato che sono stati ritrovati i resti di altri due ostaggi israeliani: il gruppo islamista potrebbe consegnare 4 corpi nei prossimi giorni.