Hamas consegna il corpo del 16esimo ostaggio | Israele valuta la pena di morte per i terroristi

Hamas ha consegnato a Israele il corpo senza vita del 16esimo ostaggio ucciso. In tutto erano 28 le salme che doveva essere riconsegnate in base all'accordo per il cessate il fuoco. Intanto, la prossima settimana la Commissione per la sicurezza nazionale della Knesset, il Parlamento israeliano, dovrebbe discutere un disegno di legge che punisce il terrorismo con la morte. Intanto, al confine tra Libano e Israele, resta alta la tensione. L'Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite schierata nel sud del Paese, ha denunciato un episodio preoccupante. "Un drone israeliano si è avvicinato a una nostra pattuglia in azione nei pressi di Kfar Kila e ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha aperto il fuoco contro i nostri uomini", ha reso noto la missione Onu in un comunicato. L'esercito israeliano, da parte sua, ha accusato l'Unifil di aver abbattuto un drone il giorno precedente, durante una missione di raccolta di informazioni.