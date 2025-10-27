Netanyahu: "Veto di Israele sui membri della forza di sicurezza a Gaza" | Libano, Unifil: "Attacco dell'Idf a una nostra pattuglia, nessun ferito"

Nel pomeriggio "un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila in Libano e ha sganciato una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha sparato contro le forze di peacekeeping. Fortunatamente, non sono stati causati feriti o danni alle forze di peacekeeping e ai mezzi dell'Unifil". Lo scrive in una nota la forza di pace Onu in Libano. Benjamin Netanyahu ha intanto affermato che Israele avrà il diritto di veto sui membri della forza di sicurezza a Gaza. Il premier israeliano, inoltre, ha dichiarato di non aver bisogno di alcun via libera per colpire i nemici di Israele, che è uno "Stato indipendente". "La nostra politica di sicurezza è nelle nostre mani", ha detto durante una riunione di gabinetto. "Le armi di Hamas sono legate all'esistenza dell'occupazione e dell'aggressione israeliana e, se l'occupazione dovesse finire, queste armi verrebbero consegnate allo Stato". Lo ha detto, in un'intervista esclusiva con al Jazeera, il leader dei miliziani, Khalil al-Hayya. Il cardinale Zuppi: "Le religioni non siano motivo di guerra". Per Donald Trump, "Hamas deve iniziare a restituire velocemente i corpi degli ostaggi morti, inclusi due americani, o i Paesi coinvolti nella pace agiranno".