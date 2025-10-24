Israele, no degli Usa all’annessione della Cisgiordania | Netanyahu ferma la legge

Vance: "Nessuna annessione, il Parlamento è stato stupido. Solo simbolica la decisione della Knesset, non avrà nessuna implicazione pratica". Rubio: "Sarebbe una minaccia per la pace"di Redazione online
© Ansa
Altolà degli Usa a Israele sull'annessione della Cisgiordania. "Non accadrà, ho dato la mia parola ai Paesi arabi", taglia corto Trump. "Sarebbe una minaccia alla pace", rincara il segretario di Stato Rubio in visita nella regione. E il premier Netanyahu blocca la legge incriminata approvata mercoledì in via preliminare dalla Knesset. Il presidente Usa rivendica inoltre di aver fermato "Bibi", che altrimenti "sarebbe andato avanti per anni" a Gaza, e annuncia che si recherà nella Striscia: "C'è il board of peace, mi hanno chiesto di esserne il presidente anche se non lo volevo fare". Vance: "Hamas sarà disarmato dalla forza internazionale". Il ministro di ultradestra israeliano Smotrich attacca i sauditi sulla possibilità di istituire lo Stato della Palestina: "Restate sui cammelli".
A Gaza c'è ancora molto lavoro da fare e ci sono grandi risultati da raggiungere, ma il governo statunitense "è positivo" perché solo nell'ultima settimana ci sono stati "buoni progressi". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel punto stampa con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Non ci illudiamo. Abbiamo già fatto l'impossibile una volta e vogliamo continuare a farlo, lavorando con grandi partner, ma siamo ottimisti sul processo", ha detto Rubio.