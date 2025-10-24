Israele, no degli Usa all’annessione della Cisgiordania | Netanyahu ferma la legge

A Gaza c'è ancora molto lavoro da fare e ci sono grandi risultati da raggiungere, ma il governo statunitense "è positivo" perché solo nell'ultima settimana ci sono stati "buoni progressi". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, nel punto stampa con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. "Non ci illudiamo. Abbiamo già fatto l'impossibile una volta e vogliamo continuare a farlo, lavorando con grandi partner, ma siamo ottimisti sul processo", ha detto Rubio.