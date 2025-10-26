Trump: "Hamas restituisca velocemente i corpi degli ostaggi o i Paesi coinvolti nella pace agiranno"

"Hamas deve iniziare a restituire velocemente i corpi degli ostaggi morti, inclusi due americani, o i Paesi coinvolti nella pace agiranno". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth ricordando che "alcuni dei corpi sono difficili da raggiungere ma altri possono essere restituiti ora ma per qualche ragione non lo sono. Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore". Nonostante la tregua continuano i bombardamenti a Gaza: l'esercito israeliano ha sferrato un attacco con droni, uccidendo "un agente della Jihad islamica". Intanto un funzionario ha rivelato che il gruppo fondamentalista non sa dove siano 5 tra i 13 cadaveri degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia. L'agenzia Wafa fa sapere che i coloni israeliani hanno bruciato molti veicoli palestinesi nella città di Deir Dibwan, a est di Ramallah, all'indomani dell'altolà degli Usa a Tel Aviv sull'annessione della Cisgiordania. "Sarebbe una minaccia alla pace", ha spiegato il segretario di Stato Rubio in visita nella regione. E il premier Netanyahu ha bloccato la legge. Per l'Oms dall'inizio della tregua nella Striscia di Gaza sono rimaste uccise almeno 89 persone. Il ministro di ultradestra israeliano Smotrich ha attaccato i sauditi sull'ipotesi di istituire lo Stato della Palestina: "Restate sui cammelli".