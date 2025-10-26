Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 25 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Trump: "Hamas restituisca velocemente i corpi degli ostaggi o i Paesi coinvolti nella pace agiranno"

Il presidente Usa: "Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore". I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania 

di Redazione online
26 Ott 2025 - 00:21

"Hamas deve iniziare a restituire velocemente i corpi degli ostaggi morti, inclusi due americani, o i Paesi coinvolti nella pace agiranno". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth ricordando che "alcuni dei corpi sono difficili da raggiungere ma altri possono essere restituiti ora ma per qualche ragione non lo sono. Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore". Nonostante la tregua continuano i bombardamenti a Gaza: l'esercito israeliano ha sferrato un attacco con droni, uccidendo "un agente della Jihad islamica". Intanto un funzionario ha rivelato che il gruppo fondamentalista non sa dove siano 5 tra i 13 cadaveri degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia. L'agenzia Wafa fa sapere che i coloni israeliani hanno bruciato molti veicoli palestinesi nella città di Deir Dibwan, a est di Ramallah, all'indomani dell'altolà degli Usa a Tel Aviv sull'annessione della Cisgiordania. "Sarebbe una minaccia alla pace", ha spiegato il segretario di Stato Rubio in visita nella regione. E il premier Netanyahu ha bloccato la legge. Per l'Oms dall'inizio della tregua nella Striscia di Gaza sono rimaste uccise almeno 89 persone. Il ministro di ultradestra israeliano Smotrich ha attaccato i sauditi sull'ipotesi di istituire lo Stato della Palestina: "Restate sui cammelli". 

"Abbiamo una pace forte in Medioriente e credo ci siano chance che possa essere eterna. Hamas deve iniziare a restituire velocemente i corpi degli ostaggi morti, inclusi due americani, o i Paesi coinvolti nella pace agiranno. Alcuni dei corpi sono difficili da raggiungere ma altri possono essere restituiti ora ma per qualche ragione non lo sono". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la mancata restituzione "forse è legata con il disarmo. Quando ho detto che 'tutte le parti saranno trattate in modo giusto' intendevo se rispettano i loro obblighi. Vediamo cosa succede nelle prossime 48 ore".

