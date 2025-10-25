Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 48 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Media: 13 ostaggi morti nelle mani di Hamas, 5 non si sa dove siano | I coloni danno fuoco alle auto dei palestinesi in Cisgiordania

Oms: almeno 89 persone uccise dall'inizio della tregua. Israele, no degli Usa all’annessione della Cisgiordania: Netanyahu ferma la legge

di Redazione online
25 Ott 2025 - 00:04
© Afp

© Afp

Un funzionario israeliano rivela che Hamas non sa dove siano 5 tra i 13 cadaveri degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia. L'agenzia Wafa fa sapere che i coloni israeliani hanno bruciato molti veicoli palestinesi nella città di Deir Dibwan, a est di Ramallah, all'indomani dell'altolà degli Usa a Tel Aviv sull'annessione della Cisgiordania. "Non accadrà, ho dato la mia parola ai Paesi arabi", taglia corto Trump. "Sarebbe una minaccia alla pace", rincara il segretario di Stato Rubio in visita nella regione. E il premier Netanyahu blocca la legge. L'Oms dice che dall'inizio della tregua nella Striscia di Gaza sono rimaste uccise almeno 89 persone. E il ministro di ultradestra israeliano Smotrich attacca i sauditi sull'ipotesi di istituire lo Stato della Palestina: "Restate sui cammelli". 

Leggi anche

Medioriente e Ucraina, le due guerre legate nel nome di Iran e Russia: ecco come

Gli Stati Uniti hanno iniziato a operare negli ultimi giorni droni di sorveglianza sopra Gaza per assicurarsi che Israele e Hamas rispettino il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali i droni sembrano indicare che gli Stati Uniti vogliono una loro valutazione, indipendente da Israele, su quello che accade nella Striscia. 

israele guerra hamas
israele
hamas

Sullo stesso tema