Usa dispiegano nuove forze in Medioriente contro l'Iran | Raid israeliano nel Libano dell'est fa decine di vittime

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 393. Gli Stati Uniti annunciano il dispiegamento di nuove forze in Medioriente contro l'Iran. Intanto Israele compie un raid nel Libano dell'est e causa decine di vittime. Il governo di Beirut accusa Israele di aver rifiutato il piano di pace degli Stati Uniti. La drammatica denuncia delle agenzie umanitarie Onu: "La situazione nel nord di Gaza è apocalittica. Gli abitanti rischiano la morte per malattia, fame o violenza". L'Iran sta per sferrare una risposta "brutale" al raid israeliano di sabato 26 ottobre: "Risponderemo a Israele nel momento e nel modo giusti". L'ayatollah Khamenei, infatti, ha dato ordine al Consiglio per la sicurezza nazionale di prepararsi.