Gaza, Erdogan attacca Netanyahu: "Si comporta come Hitler" | Il ministro Gantz avvisa il Libano: "Fermate Hezbollah o lo farà Israele"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 83.

Il ministro Gantz avvisa il Libano: "Fermate Hezbollah o lo farà Israele". Botta e risposta tra Erdogan e Netanyahu: il presidente turco accusa il premier israeliano di "comportarsi come Hitler"; lui replica: "Non accettiamo prediche dalla Turchia". Per la prima volta l'Iran ammette di essere parte in causa nell'attacco di Hamas a Israele compiuto il 7 ottobre. Ramadan Sharif, portavoce dei guardiani della rivoluzione iraniana (Pasdaran), ha detto che si è trattato di una rappresaglia per l'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani avvenuta nel 2020. E Teheranm che all'epoca promise vendetta, ha detto anche all'Onu di avere il diritto di rispondere a Israele. Intanto Israele dice: "La guerra andrà avanti ancora per molti mesi". Ma Hamas ha smentito la ricostruzione di Teheran: "Siamo noi a esserci vendicati per occupazione di Israele". I raid israeliani sui civili di Gaza non si fermano: almeno sei vittime per un attacco di droni sul campo profughi di Nur Shams, in Cisgiordania, mentre sono 20 i morti per un attacco vicino all'ospedale Al-Amal a Khan Younis.