Gaza, Israele riceve un altro ostaggio morto: l’esercito annuncia un blitz in Cisgiordania

La tregua in Medioriente regge nonostante l'Idf non abbia interrotto i raid mirati. Israele ha ricevuto la salma di un altro ostaggio morto, consegnata attraverso la Croce Rossa a una forza congiunta formata dall'esercito (Idf) e dai servizi di sicurezza interni (Shin Bet) all'interno della Striscia di Gaza. Nel frattempo, fonti sanitarie palestinesi hanno riferito che i corpi di quindici palestinesi, restituiti da Israele secondo i termini della tregua mediata dagli Stati Uniti, sono stati portati all'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia. L'esercito israeliano ha reso noto di aver neutralizzato un militante nel nord della Cisgiordania durante un'operazione militare. Una fonte di Hamas, citata da Al Jazeera, ha dichiarato che il corpo di un ostaggio è stato recuperato sabato a Rafah: si tratterebbe dei resti di un soldato israeliano ucciso nel 2014. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, che riporta dati forniti da Hamas, il bilancio complessivo delle vittime nella Striscia di Gaza dall'inizio del conflitto ha superato quota 69mila. Il conteggio è stato aggiornato dopo il ritrovamento di numerosi corpi rimasti sepolti sotto le macerie.