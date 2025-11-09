Logo Tgcom24
Israele, esercito: ucciso un terrorista nel nord della Cisgiordania | Hamas restituisce un corpo ma è un soldato israeliano morto nel 2014

Consegnati a Israele i resti. Tel Aviv restituisce i corpi di 15 palestinesi. Media: il bilancio delle vittime dall'inizio della guerra ha superato i 69mila morti

di Redazione online
09 Nov 2025 - 00:38
La tregua in Medioriente resta fragile. Funzionari ospedalieri di Gaza hanno riferito che i corpi di 15 palestinesi, restituiti da Israele in base ai termini dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa, sono arrivati all'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia. Una fonte di Hamas ha detto ad Al Jazeera che il corpo di un ostaggio è stato recuperato sabato a Rafah, nella sud della Striscia di Gaza.  Si tratta però dei resti di un soldato israeliano ucciso nel 2014. Intanto, il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra ha superato i 69mila morti. Lo riferisce l'agenzia palestinese Wafa citando i dati forniti da Hamas dopo il recupero di molti corpi sotto le macerie della Striscia. L'esercito israeliano: "Ucciso un terrorista nel nord della Cisgiordania".

Sullo stesso tema