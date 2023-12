Gaza: slitta il voto all'Onu, l'Italia non si astiene | Israele: l'operazione di terra si espanderà | Usa: non colpite ospedali e chiese

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

La guerra in Medioriente giunge al giorno 75.

Il voto del Consiglio di sicurezza dell'Onu sulla situazione a Gaza, già rinviato più volte, slitta ancora, a mercoledì, per consentire il proseguimento dei negoziati sul testo. Israele avverte che "l'azione di terra nella Striscia si espanderà" mentre gli Usa avvertono: "Non colpite ospedali e chiese". "L'Italia - dice il vicepremier Tajani - è disponibile ad appoggiare le iniziative che portino a una riduzione immediata delle vittime civili". Intanto il presidente israeliano Herzog riferisce che il Paese "è pronto a stipulare un'altra pausa umanitaria per consentire il rilascio degli ostaggi. La responsabilità ricade interamente sulla leadership di Hamas". Secondo i media israeliani, in precedenza i fondamentalisti avevano già respinto una proposta di Israele per il rilascio degli ostaggi.