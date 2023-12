Israele scopre tunnel gigantesco a Erez | Dall'Egitto: "Un'altra tregua è possibile ma le parti sono lontane su alcuni dettagli"

Fotogallery - Nobel per la Pace all'iraniana Narges Mohammadi, il premio ritirato dai figli

La guerra in Medioriente giunge al giorno 73.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver scoperto a Erez il più grande tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza. Fonti della sicurezza egiziana, citate da Haaretz, sostengono che sia Israele sia Hamas siano aperti ad un nuovo cessate il fuoco ma "permane disaccordo sui dettagli". Un nuovo convoglio umanitario è al valico israeliano di Kerem Shalom. Per la Mezzaluna rossa gli aiuti entrati fino ad ora nella Striscia non sono sufficienti neppure per sostenere il 10% del fabbisogno.