Israele, "gli Usa credono nella soluzione a due Stati e invieranno aiuti militari" | Media: "Hamas si appresta a lanciare attacchi dalla Siria"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 74.

Secondo i media israeliani, Hamas si appresta a lanciare attacchi contro Israele anche dal territorio della Siria. Gli Usa "continuano a credere" nella soluzione a due Stati e proseguiranno nell'invio di aiuti militari a Israele. Lo ha detto il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, in conferenza stampa con l'omologo israeliano Yoav Gallant. Quest'ultimo ha sottolineato che i due Paesi non "non sono mai stati così determinati e allineati in obiettivi e interessi condivisi". L'esercito israeliano ha annunciato di aver scoperto a Erez il più grande tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza. Cresce la tensione nel nord del Paese, con razzi dal Libano e raid da oltreconfine. La denuncia dell'ong Human Rights Watch: "Tel Aviv sta usando la fame dei civili come metodo di guerra nella Striscia di Gaza occupata, il che è un crimine di guerra". Intanto a Varsavia il capo del Mossad, David Barnea, ha incontrato il direttore della Cia, William J. Burns, e il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed Al Thani. Fonti della sicurezza egiziana sostengono che sia Israele sia Hamas siano aperti a un nuovo cessate il fuoco ma "permane disaccordo sui dettagli". Tajani: "La reazione di Israele a Gaza sia proporzionata". Per la Mezzaluna rossa, gli aiuti entrati finora nella Striscia non sono sufficienti neppure per sostenere il 10% del fabbisogno.