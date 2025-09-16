Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 18 minuti fa
Speciale Il conflitto in Medioriente

Le notizie in tempo reale

Israele invade Gaza City: maxi operazione per stanare Hamas | Pioggia di fuoco in 20 minuti: almeno 37 attacchi

Piano segreto di Usa e Israele per concedere l'asilo politico a leader Hamas: ipotesi Tunisia come fu per Arafat

di Redazione online
16 Set 2025 - 00:04

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 711. Pesanti attacchi aerei israeliani nel nord-ovest di Gaza City. Dalla serata i media palestinesi segnalano esplosioni e interventi di tank e mezzi blindati nell'area. "E' iniziata l'operazione di terra - si spiega - è l'occupazione". Sono stati registrati 37 attacchi aerei in 20 minuti con droni, elicotteri Apache, aerei da guerra e artiglieria. La popolazione sta scappando con tutti i mezzi possibili dalla zona nord-occidentale della città. Il rumore delle esplosioni si sente anche nel centro di Israele. Secondo rilanciato anche da un messaggio del presidente Trump, Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per usarli come scudi umani. "Questa è un'atrocità umana, come poche persone hanno mai visto prima - ha scritto su Truth - Non lasciate che accada, altrimenti, tutte le scommesse sono chiuse. L'attacco è stato lanciato quando si annunciava l'ipotesi portata avanti in segreto tra Stati Uniti e Israele su un piano che prevederebbe il trasferimento dei principali leader di Hamas da Gaza alla Tunisia. 

Rubio visita il Muro del pianto a Gerusalemme insieme a Netanyahu

1 di 13
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Carri armati israeliani sono entrati nel cuore di Gaza City dando il via all'offensiva per l'occupazione. Segnalati 37 attacchi in 20 minuti con droni, elicotteri Apache, aerei da guerra e artiglieria. Fuga di massa della popolazione dalla zona nord-occidentale della città. Nei video postati sui social il cielo dell'enclave appare arancione. Il rumore delle esplosioni si sente anche nel centro di Israele. Nel pomeriggio la notizia che Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per usarli come scudi umani contro l'avanzata dell'Idf. 'Siano rilasciati tutti ora', scrive Trump sul suo social Truth. Spero che i leader di Hamas sappiano a cosa vanno incontro se fanno una cosa del genere. Questa è un'atrocità umana, di cui pochi hanno mai visto l'uguale'. Vertice dei leader arabo-islamici a Doha dopo il raid di Israele in Qatar: 'Accordi di Abramo a rischio'.

