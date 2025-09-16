Israele invade Gaza City: maxi operazione per stanare Hamas | Pioggia di fuoco in 20 minuti: almeno 37 attacchi

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 711. Pesanti attacchi aerei israeliani nel nord-ovest di Gaza City. Dalla serata i media palestinesi segnalano esplosioni e interventi di tank e mezzi blindati nell'area. "E' iniziata l'operazione di terra - si spiega - è l'occupazione". Sono stati registrati 37 attacchi aerei in 20 minuti con droni, elicotteri Apache, aerei da guerra e artiglieria. La popolazione sta scappando con tutti i mezzi possibili dalla zona nord-occidentale della città. Il rumore delle esplosioni si sente anche nel centro di Israele. Secondo rilanciato anche da un messaggio del presidente Trump, Hamas avrebbe spostato gli ostaggi in superficie, in case e tende, per usarli come scudi umani. "Questa è un'atrocità umana, come poche persone hanno mai visto prima - ha scritto su Truth - Non lasciate che accada, altrimenti, tutte le scommesse sono chiuse. L'attacco è stato lanciato quando si annunciava l'ipotesi portata avanti in segreto tra Stati Uniti e Israele su un piano che prevederebbe il trasferimento dei principali leader di Hamas da Gaza alla Tunisia.