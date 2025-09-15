Israele schiera i tank per invadere Gaza City, migliaia in fuga | Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 710. Israele schiera migliaia di tank per invadere Gaza City. Già 300mila residenti sono fuggiti, anche alti funzionari civili di Hamas avrebbero tentato di uscire con l'evacuazione. Oggi vertice di emergenza arabo-islamico a Doha, l'Egitto invia aerei per garantire la sicurezza. Il Qatar chiede di sanzionare Israele. Il segretario di Stato Usa a Gerusalemme, visita con Netanyahu il Muro del Pianto. Sul tavolo la possibilità di un'annessione israeliana di parti della Cisgiordania in risposta al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di numerosi Paesi occidentali. "La visita di Rubio è una testimonianza della solidità e della forza dell'alleanza israelo-americana, resistente e forte come le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato. Grazie, Marco", ha detto il premier israeliano.