Israele schiera i tank per invadere Gaza City, migliaia in fuga | Netanyahu e Rubio al Muro del Pianto

Israele accusa: anche dirigenti di Hamas stanno tentando di lasciare la Striscia

15 Set 2025 - 00:13

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 710. Israele schiera migliaia di tank per invadere Gaza City. Già 300mila residenti sono fuggiti, anche alti funzionari civili di Hamas avrebbero tentato di uscire con l'evacuazione. Oggi vertice di emergenza arabo-islamico a Doha, l'Egitto invia aerei per garantire la sicurezza. Il Qatar chiede di sanzionare Israele. Il segretario di Stato Usa a Gerusalemme, visita con Netanyahu il Muro del Pianto. Sul tavolo la possibilità di un'annessione israeliana di parti della Cisgiordania in risposta al riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di numerosi Paesi occidentali. "La visita di Rubio è una testimonianza della solidità e della forza dell'alleanza israelo-americana, resistente e forte come le pietre del Muro Occidentale che abbiamo appena toccato. Grazie, Marco", ha detto il premier israeliano.

Rubio visita il Muro del pianto a Gerusalemme insieme a Netanyahu

L'Idf conferma di aver colpito domenica sera un edificio a più piani nella città di Gaza, dichiarando che veniva utilizzato da Hamas. È il quarto grattacielo di Gaza City colpito nelle ultime ore dall'esercito israeliano.

