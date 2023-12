Israele progetta 1.738 case in un'area di Gerusalemme est | Netanyahu: "L'Anp non governerà Gaza"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 62.

Prosegue l'offensiva di Israele contro Hamas. Il Comitato di programmazione di Gerusalemme ha approvati i piani per la costruzione di 1.738 case a est della città. Gli Usa intanto fanno sapere che si opporranno a qualsiasi proposta di zona cuscinetto all'interno della Striscia. Ferma la posizione di Netanyahu sul futuro del territorio palestinese: "Finché sarò premier, l'Anp non governerà Gaza". Israele autorizza un aumento "minimo" delle consegne di carburante a Gaza per evitare il "collasso umanitario".