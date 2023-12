Israele, Netanyahu: "Nessuna forza internazionale a Gaza" | L'Onu: "Nella Striscia la situazione è apocalittica"

La guerra in Medioriente giunge al giorno 60.

Secono il premier israeliano Benjamin Netanyahu, "allo stato attuale non è possibile riportare a casa tutti gli ostaggi" e avverte: "nessuna forza internazionale a Gaza". Intanto prosegue l'offensiva di Israele nella Striscia. Secondo l’esercito israeliano, almeno 15mila palestinesi sono morti dal 7 ottobre, di cui circa 5mila sono militanti di Hamas. Per le autorità di Gaza invece, nella Striscia i morti sarebbero più di 16mila. Le autorità palestinesi precisano che il 70% delle vittime sono donne e bambini. Per l'Onu la situazione a Gaza è "apocalittica". "Troppi civili innocenti sono stati uccisi a Gaza", afferma il consigliere per la Sicurezza americano, Jake Sullivan. Ma secondo il portavoce dell'esercito israeliano, il rapporto di due civili palestinesi morti nella Striscia di Gaza per ogni militante di Hamas ucciso è "tremendamente positivo", date le sfide del combattimento urbano.