Hamas accusa Israele: "Raid su una scuola nel nord di Gaza, almeno 15 morti"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 580. La Protezione civile di Gaza gestita da Hamas ha riferito che 15 persone sono state uccise in un nuovo attacco aereo israeliano su una scuola che ospitava sfollati nel nord della Striscia. L'aeroporto di Sana'a, nello Yemen, ha sospeso i voli a causa dei "danni significativi" causati dagli attacchi israeliani. Lo ha annunciato il direttore dello scalo. Intanto il portavoce del primo ministro israeliano Netanyahu, ha dichiarato che la lista ufficiale degli ostaggi in vita dello Stato ebraico contiene ancora 24 nomi. La precisazione segue le parole di Donald Trump, secondo cui nella Striscia di Gaza si troverebbero solo 21 ostaggi ancora in vita. Annunciato il cessate il fuoco tra Usa e Houthi.