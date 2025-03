Hamas minaccia Israele: "Se tenta di liberare gli ostaggi con la forza, li restituiremo nelle bare"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 538. Hamas minaccia di restituire gli ostaggi nelle bare se Israele cercherà di liberarli con la forza. Intanto, i palestinesi sono scesi in piazza a Beit Lahia, nel nord della Striscia, per dire basta alla guerra e protestare contro gli estremisti al potere. Fatah chiede di "ascoltare la voce del popolo" e a rinunciare al potere. Secondo il Financial Times dice che "Israele sta studiando un piano militare per riprendere il controllo dell'enclave, dopo essersi ritirato due decenni fa". Nuovi attacchi in Siria.