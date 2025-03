Nuova proposta degli Usa per il cessate il fuoco a Israele e Hamas: tregua fino al 20 aprile e aiuti umanitari a Gaza

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato per sabato sera i suoi principali collaboratori e responsabili della sicurezza per una valutazione della situazione sui colloqui a Doha riguardo agli ostaggi. Lo riportano i media israeliani. Secondo quanto scrive The Times of Israel, se entro quella data non si dovesse raggiungere alcuna svolta, Netanyahu riporterà a casa la sua squadra negoziale.