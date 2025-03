Israele, oltre 50 ex ostaggi scrivono a Netanyahu: "Attuare l'accordo con Hamas"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 519. Un gruppo di oltre 50 ex ostaggi di Hamas ha sottoscritto una lettera al primo ministro Netanyahu chiedendo a Israele di rispettare l'accordo di cessate il fuoco affinché i prigionieri rimasti a Gaza possano tornare a casa. Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas: "Liberi gli ostaggi o sarà l'inferno". Intanto l'Organizzazione per la cooperazione islamica ha adottato il piano egiziano approvato dalla Lega araba per il futuro di Gaza come controproposta al piano del presidente americano di prendere il controllo della Striscia e trasferire i palestinesi.