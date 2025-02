Attacco a un convoglio Unifil in Libano, ferito un generale | La tregua regge a Gaza, Hamas libererà oggi tre ostaggi

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 498. La lista di Hamas con i nomi dei tre ostaggi che saranno rilasciati oggi, trasmessa venerdì a Gerusalemme, ha spazzato via i timori che tutto fosse perduto, la vita dei rapiti e la tregua a Gaza. Tra gli ostaggi che torneranno in libertà ci sono anche un russo e un americano. Da parte sua Tel Aviv libererà 369 detenuti palestinesi. Riad ospiterà a febbraio un vertice di 5 Paesi arabi per elaborare una risposta congiunta al piano di Donald Trump di svuotare la Striscia di Gaza dei suoi abitanti e ricostruirla sotto il controllo americano. Attacco a un convoglio Unifil in Libano: ferito un generale, nessun militare italiano coinvolto.