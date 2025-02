La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 489. Il piano per Gaza di Trump prevede il controllo americano della Striscia per ricostruirla. Il presidente Usa ha sostenuto, per la prima volta, che il reinsediamento dei palestinesi sia permanente e che riguardi tutti i cittadini di Gaza. Trump, nell'incontro con Netanyahu alla Casa Bianca, ha ribadito infatti di essere convinto che Egitto, Giordania e altri Paesi "accetteranno" di accogliere queste persone sul proprio territorio. "Gaza sarà la rivière del Medioriente", ha promesso annunciando un viaggio nella Striscia. Bocciatura totale di Hamas del piano di Trump: "Ridicolo". No anche da parte del mondo arabo. Per il segretario generale dell'Onu Guterres, "qualsiasi pace duratura richiederà progressi tangibili, irreversibili e permanenti verso la soluzione dei due Stati".