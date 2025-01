Gaza, Hamas comunica i nomi delle 4 soldatesse israeliane da liberare

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 477. Hamas ha comunicato al premier Netanyahu i nomi degli ostaggi che saranno rilasciate sabato, appartenenti al secondo gruppo di liberati della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco: si tratta di 4 soldatesse israeliane. Israele ah chiesto che l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistere i rifugiati palestinesi, "deve cessare le sue operazioni a Gerusalemme ed evacuare tutti i locali in cui opera nella città" entro il 30 gennaio. Intanto la Casa Bianca ha richiesto una "breve e temporanea estensione" del termine di 60 giorni entro il quale Israele dovrebbe ritirare le sue forze dal sud del Libano, come previsto dall'accordo di cessate il fuoco raggiunto a novembre. Il termine dei 60 giorni è fissato per domenica.