Israele-Hamas, giorno 474 di guerra: le notizie in diretta

Quattro persone sono state ferite in un attacco con coltello avvenuto questa sera a Tel Aviv in due diverse strade. Lo riferiscono le squadre di soccorso citate dal "Times of Israel". L'aggressore è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. I feriti sono due uomini di 24 e 28 anni in condizioni moderate e due uomini di 24 e 59 anni in buone condizioni. Il terrorista, secondo la polizia, sarebbe arrivato sul posto in motocicletta accompagnato da un'altra persona che è fuggita.