Gaza, si cercano 10mila corpi sotto le macerie | Media palestinesi: "Bambino ucciso da un cecchino israeliano a Rafah"

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 473. Dalle 10:15 ora italiana di domenica 19 gennaio è scattato il cessate il fuoco a Gaza con la conseguente riconsegna di tre donne ostaggio di Hamas e la liberazione di 90 prigionieri palestinesi: 69 donne e 21 minori. Un portavoce di Hamas ha annunciato che il gruppo terroristico non rilascerà il prossimo gruppo di ostaggi prima di domenica 26 gennaio. Quindi non sabato come era stato previsto in un primo momento. A Gaza si cercano oltre 10mila corpi sotto le macerie e le operazioni vanno avanti da due giorni. Hamas dice che "Gaza risorgerà e ricostruiremo ciò che Israele ha distrutto". In serata l'agenzia di stampa palestinese Wafa ha reso noto che le forze di occupazione israeliane "hanno giustiziato un bambino e ne hanno ferito un altro" nel centro di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Il piccolo sarebbe stato ucciso da un cecchino.